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17:04, 04 сентября 2020

Голикова: Российские власти делают все возможное, чтобы жителям страны не пришлось вновь уходить на изоляцию

Российские власти делают все возможное, чтобы жителям страны не пришлось вновь уходить на изоляцию из-за коронавируса, — утверждает вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит агентство ТАСС.

Сегодня и мэр Москвы Сергей Собянин, отчитываясь перед президентом Владимиром Путиным, тоже говорил, что власти делают все необходимое.

Собянин не исключил осенних локальных вспышек коронавируса в Москве. Он сказал, что дети пошли в школы, студенты в вузы и многие вернулись с дач, поэтому возможно некоторое осложнение ситуации. На сайте мэра говорится, что из-за вспышек, вероятно, придется отдельные предприятия и школьные классы временно закрывать или переводить на дистанционный режим работы.



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