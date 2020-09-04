Следы отравления политика Навального, по утверждениям Der Spiegel, были обнаружены в образцах его кожи, крови и мочи

Как отмечается, к такому выводу пришли в Военной лаборатории ФРГ.

Военным токсикологам ФРГ понадобилось несколько дней, чтобы выявить, каким же именно веществом был отравлен Навальный, уверяют правительственные источники немецкой газеты Der Spiegel. По их данным, изначально яд выделить не удалось, а впоследствии его следы нашлись в минимальном количестве. Тем не менее, они настаивают, что результаты анализов заслуживают доверия.

Как пишет издание, отравляющее вещество удалось обнаружить и на бутылке, которая была у оппозиционера с собой: его родственники сохранили сосуд и передали берлинским врачам. Предположительно, отмечает газета, Навальный пил из бутылки уже после отравления и поэтому оставил на ней следы яда. Все эти сведения, как утверждается, уже предоставил госсекретарь ФРГ по вопросам обороны Герд Хуфе на закрытой встрече с депутатами Бундестага.

Сам оппозиционер, которому стало плохо в середине августа, продолжает оставаться в берлинской клинике «Шарите» в состоянии комы.

Несколько дней назад правительство ФРГ сообщило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В этом не сомневаются и в НАТО, в то же время российские врачи утверждают, что не нашли яда в организме политика.

Глава МВД России Владимир Колокольцев сегодня сказал, что не видит никакого криминала в произошедшем с Навальным. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российским властям в ситуации с Навальным скрывать нечего.