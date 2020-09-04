Дубнов: Победа Рахмона на выборах президента Таджикистана не вызывает сомнений

Победа действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона на будущих выборах главы республики не вызывает сомнений. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Аркадий Дубнов.

«Поскольку все остальные четыре кандидата в президенты, формально являющиеся лидерами партий – Аграрной, Социалистической, Демократической, Экономических реформ – являются вполне картонными кандидатурами, членами парламента, вполне системными спойлерами, то результаты выборов не вызывают никаких сомнений. Вопрос только в том, какая цифра будет нарисована в качестве победной для нынешнего президента», — сказал он.

А.Дубнов отметил, что последние годы Эмомали Рахмон готовил к выдвижению кандидатом на пост президента Таджикистана своего сына, Рустама Эмомали. Однако в последнее время Рахмон убедился, что тот не готов занять эту должность. Кроме того, выдвижение Рустама Эмомали могло осложнить отношения действующего главы республики с его семьей.

«Это грозило определенным разладом в семье и в самой системе власти в Таджикистане, которая является классической азиатской непотией, то есть власть построена на семейном принципе. Главная интрига, на мой взгляд, – что Рустам Эмомали на выборы не идет», — добавил политолог.

Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) на съезде выдвинула кандидатом на пост президента своего председателя, действующего главу республики Эмомали Рахмона.

Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября 2020 года.