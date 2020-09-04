Белорусско-российская рок-группа «Би-2» объявила об отмене шоу в Минске из-за неуместности концерта

Об этом сообщает сайт TUT.BY. артисты также сказали, что сейчас не могут гарантировать безопасность зрителей. В сообщении отмечается, что на шоу было продано 35 тысяч билетов. Коллектив собирается провести концерт позже. В «Би-2» уточнили, что билеты останутся действительными.

Напомним, в Белоруссии после президентских выборов продолжаются акции протеста. В Минске они стали наиболее массовыми.