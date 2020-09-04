Der Spiegel: Лаборатория бундесвера нашла следы отравляющего вещества в образцах кожи, крови и мочи Навального

Следы отравляющего вещества «Новичок» были обнаружены не только в организме Алексея Навального, но и на бутылке, которая была у него с собой в поездке, — пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, бутылку передали немецким врачам родственники оппозиционера. Предположительно Навальный выпил из бутылки, когда уже был отравлен, оставив на ней следы яда, — отмечает издание.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал российские власти передать организации по запрещению химического оружия информацию о программе «Новичок». Тем временем в МВД России заявили, что в произошедшем с Навальным нет никакого криминала. Для таких версий нет никаких оснований, — сказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Алексей Навальный был госпитализирован с признаками отравления 20-го августа. Сейчас он находится на лечении в Берлине.