Белорусское Министерство обороны заявило о незаконной попытке сменить власть в стране извне

Глава ведомства Виктор Хренин сказал об этом, выступая на совместном заседании министров обороны государств СНГ, ШОС и ОДКБ, он упомянул Польшу, Литву, Чехию и Украину.

Корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк сказал в эфире «Эха», что Киев не вмешивается в дела Минска, так как занят происходящим у себя в стране.

Сегодня в Верховной Раде Украины группа депутатов вывесили бело-красно-белые флаги, которые активно использует оппозиция в Белоруссии. Об этом сообщает сайт Страна.ua. Член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил уверенность, что в ближайшее время над белорусским парламентом поднимут такой же флаг.