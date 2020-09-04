В немецком правительстве увидели в отравлении Навального однозначные следы участия российских госорганов

Политики из партий коалиционного правительства ФРГ видят в отравлении Навального однозначные следы участия госорганов Российской Федерации.

Спикер по международным делам фракции Христианско-демократического союза в бундестаге Юрген Хардт заявил телеканалу ZDF, что отравление «Новичком» не произошло бы без участия государственных институтов в России. К такому же выводу пришел и спикер фракции Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид. Он заявил, что примененный яд однозначно указывает на участие российских госорганов. Это весьма сложное вещество имеют в своем распоряжении только российские спецслужбы или государственные ведомства, подчеркнул немецкий политик.

Профессор токсикологии из Мюнхена заявил телеканалу, что «Новичок» может быть изготовлен в любой хорошо оснащенной лаборатории, также вне России. Министерство обороны ФРГ не предоставило телеканалу информации о точном происхождении отравляющего вещества. Одно из объяснений этому: правительство Германии не желает предоставить Москве указания на источник «Новичка», чтобы не раскрывать возможности немецких экспертов анализировать виды химического оружия.

Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев предостерег правительство ФРГ от политизации случая Алексея Навального.

Дипломат призвал отказаться от преждевременных оценок и делать выводы лишь на основании фактов.