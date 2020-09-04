Падение капитализации Apple в четверг установило рекорд за всю историю бирж

По итогам торгов 3 сентября стоимость акций компании упала на 8% сообщает издание Barron’s – это обрушило рыночную стоимость на 180 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд однодневного снижения этого показателя был у Volkswagen, чья капитализация осенью 2008 года снизилась на 153 миллиарда.

При этом, как отмечается, рыночная стоимость Apple осталась выше двух триллионов долларов. Впервые она преодолела этот порог в августе.