Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, находящийся под домашним арестом, попал в реанимацию

Его адвокат Александр Обозов рассказал сайту «МБХ Медиа», что впервые Платошкин почувствовал недомогание позавчера, однако, несмотря на рекомендации врачей бригады «скорой помощи», от госпитализации отказался. Сегодня ему сделалось еще хуже. Уточнить диагноз защитник отказался.

О возбуждении уголовных дел стало известно в начале июня. Платошкина обвиняют в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. Подробностей дел Следственный комитет не привел.