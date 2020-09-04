Сергей Собянин предупредил о возможных локальных вспышках коронавируса этой осенью в Москве

По мнению мэра, предпосылками для этого стали начало учебного года и возвращение людей с дач. Об этом говорится на сайте градоначальника. При этом самую тяжелую фазу пандемии столица, по его мнению, прошла с меньшими потерями, чем многие города мира.

На этом фоне оперативный штаб впервые с середины августа сообщил о том, что за сутки было выявлено более 5 тысяч заразившихся коронавирусом. В последние две недели суточный прирос эту отметку не превышал.