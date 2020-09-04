В Москве в Малом театре простились с народным артистом России Борисом Клюевым

Он умер во вторник на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

На прощание в Малый театр пришли коллеги и поклонники творчества артиста. В последний путь Бориса Клюева проводили продолжительными овациями и криками «Спасибо!».

Борис Клюев был одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, в котором служил с 1969 года. Преподавал актерское мастерство в театральном училище им Щепкина.

Славу в кинематографе ему принесли роли графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и Майкрофта Холмса в серии фильмов по произведениям Конан Дойля. На протяжении десяти лет Клюев исполнял роль Николая Петровича Воронина в популярном ситкоме.

Соболезнования родным и близким народного артиста выразил Президент России Владимир Путин. Он назвал Клюева «хранителем легендарных традиций» отечественного театра и кино.

Похоронят Бориса Клюева на Троекуровском кладбище.