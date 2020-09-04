«Ведомости»: Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова занимается гостиничным бизнесом в Москве

Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, по сведениям газеты «Ведомости», занимается гостиничным бизнесом в Москве. Ей принадлежит пятизвездочный отель на Малой Дмитровке. В Минпромторге публикацию «Ведомостей» пока не прокомментировали.
2020-09-04T15:05:31+03:00
2020-09-04T15:05:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 04 сентября 2020
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