«Ведомости»: Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова занимается гостиничным бизнесом в Москве

Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, по сведениям газеты «Ведомости», занимается гостиничным бизнесом в Москве. Ей принадлежит пятизвездочный отель на Малой Дмитровке. В Минпромторге публикацию «Ведомостей» пока не прокомментировали.