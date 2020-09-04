Страны НАТО обсудят возможные ответные меры на отравление Алексея Навального

Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция, — сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Сегодня он потребовал от России раскрыть ОЗХО всю программу производства отравляющего вещества «Новичок» и разрешить международное расследование инцидента.

На слова Столтенберга уже отреагировал зампред международного комитета Госдумы Алексей Чепа. В разговоре с агентство Интерфакс он сказал, что России нечего передавать Организации по запрещению химического оружия, так как она «Новичок» не производит.

Главный токсиколог Омской области утверждает, что об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок» речи идти не может. По словам Александра Сабаева, последствия такого отравления были бы совершенно иными. Александр Сабаев подчеркнул, что отсутствие сильных отравляющих веществ в организме Навального подтвердили несколько токсикологических экспертиз.