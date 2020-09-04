Разработчики российской вакцины опубликовали статью о ее испытаниях

Материал появился в медицинской журнале «Ланцет». В нем говорится о результатах первой и второй фазы клинических исследований. Разработчики утверждают, что препарат безопасен и эффективен, а его характеристики выгодно отличают его от других подобных вакцин. В центре Гамалеи рассчитывают начать вакцинацию населения уже через неделю. При этом, как сегодня отметили во Всемирной организации здравоохранения, проведение массовой вакцинации во всем мире вряд ли возможно до середины следующего года.