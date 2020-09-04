В Красноярском крае следователи возбудили дело в отношении подростка о подготовке к теракту

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подозреваемый уже признал вину и раскаялся. Как утверждается, о совершении теракта в школе он начал задумываться еще весной: изучил инструкции по изготовлению взрывных устройств, собрал четыре самодельные бомбы, которые хранил в нежилом строении.

Ранее сегодня ФСБ отчиталась о задержании 13 россиян, готовивших массовые убийства и нападения на школы в разных регионах страны. 11 из них, по данным спецслужбы, являлись участниками закрытого интернет-сообщества.