Суд отказался удовлетворить жалобу юриста ФБК на бездействие следователей по заявлению об отравлении Навального

Как рассказал «Эху Москвы» сам Вячеслав Гимади, на заседании судья зачитала письмо о том, что его жалоба была передана в Западно-Сибирское управление СК на транспорте. Юрист отметил, что ведомство не проинформировало его об этом в течение трех дней, как того требует закон, а кроме того добавил, что о действиях региональных следователей ему ничего неизвестно. Он планирует обжаловать решение суда.

На позапрошлой неделе МВД начало доследственную проверку из-за госпитализации Алексея Навального. Ее продлили до 20 сентября. В Генпрокуратуре в конце августа говорили, что никаких фактов, свидетельствующих о преступлении в отношении Навального, не установлено.