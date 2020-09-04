ФСБ сообщила о задержании 13 человек, планировавших массовые убийства

По неподтвержденным данным, речь идет о группе несовершеннолетних молодых людей, которые собирались напасть в том числе на школы.

Четыре готовых к применению взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие, хранящееся с нарушениями, обнаружили силовики при обысках, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Всего задержаны 13 человек, все они граждане России. По данным агентства ТАСС, несовершеннолетние. Как отмечается, большинство из них — 11 человек — являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из соцсетей. Утверждается, что они вербовали других людей через интернет, склоняя их к совершению преступлений. Задержанные планировали напасть на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей. Подтверждения этому силовики нашли в изъятых личных дневниках, а также в телефонах. ТАСС со ссылкой на видео, распространенное ФСБ, пишет, что один из молодых людей в переписке говорил о планах устроить теракт на линейке в школе 1 сентября, убить сотню человек. На видео снят момент задержания нескольких молодых людей, осмотр боеприпасов, а также показаны размытые фотографии учеников одного класса – на некоторых лицах вопросительные знаки, на других крест и подпись «dead» — мертв. В каком регионе прошли задержания, не уточняется, но сегодня Следственный комитет также заявил о возбуждении дела в отношении подростка из Красноярского края, которого подозревают в подготовке теракта в школе. В сообщении также фигурируют четыре самодельных взрывных устройства.

Подростка задержали. В СК утверждают, что он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие будет просить о его аресте.