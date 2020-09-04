Басманный суд Москвы отклонил жалобу ФБК на бездействие СК по делу об отравлении Алексея Навального

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией на бездействие Следственного комитета по делу об отравлении Алексея Навального. Ее подавал юрист фонда Вячеслав Гимади. Он сообщил, что будет обжаловать решение суда.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает Россию передать Организации по запрещению химического оружия все данные о программе «Новичок». По его словам, нет серьезных сомнений в том, что политик Алексей Навальный был отравлен веществом из этого ряда. Переговоры с ОЗХО ведут сейчас власти Германии.

Минюст Германии сегодня сообщает, что запрос из России по делу Алексея Навального передан Генпрокуратуре Берлина. Ранее в Москве говорили, что не получили пока ответа на запрос о правовой помощи.

Сегодня, кстати, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков был немногословен, отвечая на вопрос о том, что известно в Кремле о перехвате разговоров Берлина и Варшавы по поводу отравления Навального, о котором говорил Александр Лукашенко. Песков добавил, что после изучения документов ФСБ доложит о результатах Владимиру Путину.