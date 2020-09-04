Впервые с середины августа за сутки выявлено более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом

Из них больше всего приходится на Москву – почти 700. На этом фоне московские власти не исключают локальных вспышек инфекции на предприятиях и в офисах. Как написал в своем блоге Сергей Собянин, возможно, их придется временно закрывать или переводить на удаленку. По словам мэра, ухудшение эпидемиологической обстановки вероятно из-за начала учебного года и возвращения людей с дач. Сегодня же Собянин доложил Владимиру Путину, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная.

Вирусолог Анатолий Альтштейн подтвердил «Эху Москвы», что в ближайшее время может ухудшиться эпидемиологическая ситуация в столице из-за возвращения в город большого количества людей. По мнению вирусолога, введение новых штрафов нецелесообразно.

Сегодня стало известно, что карантин введен в Московской духовной академии – главном учебном заведении Русской православной церкви. У ректора обнаружили коронавирус. Учебный процесс продолжается в дистанционной форме.

Работники, которые участвуют в борьбе с коронавирусом в России, получат новые выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Речь идет о военнослужащих, а также сотрудниках организаций, подведомственных федеральным органам власти. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено более 5 миллиардов рублей.