Йенс Столтенберг: НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также отметил, что России следует сотрудничать с ОЗХО насчет международного расследования отравления политика Алексея Навального. По мнению Столтенберга, нет серьезных сомнений в том, что Навальный действительно был отравлен веществом из семейства «Новичков».