Йенс Столтенберг: НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также отметил, что России следует сотрудничать с ОЗХО насчет международного расследования отравления политика Алексея Навального. По мнению Столтенберга, нет серьезных сомнений в том, что Навальный действительно был отравлен веществом из семейства «Новичков».
2020-09-04T13:47:06+03:00
2020-09-04T13:49:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:47, 04 сентября 2020
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