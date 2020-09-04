Власти Приморского края оценивают ущерб, который нанес региону тайфун «Майсак», примерно в 200 миллионов рублей

По предварительным данным, жертвами стихии стали три человека, 55 пострадали. Губернатор Олег Кожемяко сказал, что на сегодняшний день без света остаются больше 10 тысяч жителей. Ведутся экстренные работы по восстановлению подачи электричества и подготовка ко второй волне стихии. Новый тайфун, по словам Кожемяко, будет непродолжительным.
2020-09-04T13:33:01+03:00
2020-09-04T13:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 04 сентября 2020
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