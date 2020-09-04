Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что сделал прививку от коронавируса

В разговоре с президентом Владимиром Путиным столичный градоначальник сказал, что решился на это, чтобы «придать тонус коллегам» и самому быть уверенным, что в России действительно появилась хорошая отечественная вакцина. Мэр отметил, что чувствует себя нормально. Газета РБК утверждает, что вместе с Собяниным привились и его заместители.

Первая вакцина от коронавируса была зарегистрирована в начале августа. Путин, анонсировавший препарат, сказал, что его дочь испытала вакцину на себе. По словам Собянина, со следующей недели в Москве начнутся пострегистрационные испытания.