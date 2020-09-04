Личный врач Навального раскритиковала заявление главного токсиколога Омской области о состоянии политика

Личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева раскритиковала заявление главного токсиколога Омской области о состоянии политика. Он ранее предположил, что в кому оппозиционер мог впасть из-за диет и стресса.

«Феноменальный бред», — так Анастасия Васильева в своем Twitter охарактеризовала выводы главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева. Сообщение с его заявлением по Навальному Васильева назвала «позорной заказной статейкой», и предложила показать хотя бы одно другого человека, который, как и Алексей Навальный, был бы абсолютно здоров, не находился ни на какой строгой диете, не злоупотреблял алкоголем и при этом внезапно оказался в коме. Как ранее рассказал Сабаев, сопровождавшие политика говорили, что проблемы с пищеварением и питанием были у Навального в течение недели. Пациент использовал диеты для снижения массы тела, и анализы свидетельствовали о том, что нарушение обмена веществ начало формироваться за несколько дней до госпитализации. Токсиколог высказал предположение , что состояние политика могло быть спровоцировано не только диетами, а «какими-то алкогольными эксцессами», стрессом, переутомлением, длительным пребыванием на солнце или переохлаждением. К этому могло подтолкнуть «даже банальное отсутствие завтрака», считает он.

Власти Германии ранее заявили, что военное лаборатория подтвердила, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Сейчас политик находится на лечении в Берлине, куда его перевели по настоянию родственников вскоре после госпитализации в Омске.