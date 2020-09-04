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13:05, 04 сентября 2020

ФСБ задержала участников закрытого интернет-сообщества, готовивших массовые убийств

По данным ведомства, один из задержанных планировал теракт в школе 1 сентября.

Федеральная служба безопасности задержала в разных регионах страны 13 человек, планировавших массовые убийства и нападения на места скопления людей. По информации ведомства, они склоняли к подобным действиям пользователей интернета. А один из задержанных планировал совершить теракт на школьной линейке 1 сентября.

У злоумышленников изъяли четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, готовых к применению, компоненты для изготовления зажигательных смесей, травматическое, охотничье и холодное оружие. Также изъяты личные дневники и средства связи, где найдены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств и схемы нападений на здания правоохранительных структур и учебные заведения. Все это подтверждает преступные планы злоумышленников – заявили в ФСБ.

По данным ТАСС, речь идет о группе несовершеннолетних. Их имена и возраст не называется.



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