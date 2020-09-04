Врачи диагностировали коронавирус у нескольких артистов оперного хора Мариинского театра

Ранее COVID-19 обнаружили также и у танцоров балетной труппы.

Один из зараженных коронавирусом артистов оперного хора Мариинского театра был вынужден остаться во Владивостоке на лечение. Об этом сообщает издание Росбалт со ссылкой на собственные источники. Сколько всего человек заболели неизвестно. При этом пока не сообщается, будут ли проводить в театре дополнительные тестирования для выявления новых случаев инфицирования. Ранее СМИ уже сообщали о сложной эпидемиологической обстановке в культурном учреждении. Так, в середине августа стало известно, что COVID-19 выявили примерно у тридцати сотрудников Мариинки, большинство из них в балетной труппе. Троих человек тогда госпитализировали, остальные лечились амбулаторно. Роспотребнадзор, в свою очередь, начал расследование. Его результаты пока не опубликованы. Добавим, сейчас во Владивостоке проходит V Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», где и выступают артисты театра.

После 12 сентября Мариинский театр планирует проводить спектакли со зрителями уже в Петербурге. С этого дня в городе снимается запрет на работу культурных учреждений.