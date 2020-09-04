Впервые с середины августа в России за сутки выявлено более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Впервые с середины августа, согласно официальным данным, в России за сутки выявлено более 5-ти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Скончался 121 пациент с подтвержденным COVID-19. Больше всего инфицированных выявлено в столице – новых случаев почти 700.

Карантин введен в главном учебном заведении Русской православной церкви. Коронавирус подтвердился у ректора Московской духовной академии. Утверждается, что болезнь епископа Звенигородского Феодорита протекает в легкой форме. Чтобы не подвергать риску студентов и преподавателей, ректор принял решение изолироваться в больнице. Учебный процесс продолжается в полном объеме, но в дистанционной форме.