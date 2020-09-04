Применение силовых методов в ходе митингов в Белоруссии не обсуждалось Путиным и Лукашенко – Песков

Применение силовых методов со стороны правоохранительных органов в ходе митингов в Белоруссии не обсуждалось президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы», «Мне неизвестно о том, чтобы эта тема поднималась», – сказал он.

Д.Песков также добавил, что Кремль не намерен вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

«Сейчас повестка дня переполнена другими вопросами, связанными с развитием наших двусторонних отношений. Вы знаете, что отношения не прерываются и Союзное государство функционирует в полном объеме. А это, еще раз повторяю, внутреннее дело Белоруссии, мы не намерены вмешиваться в эти внутренние дела. Безусловно, мы обращаем внимание, мы говорим всегда, что и права граждан, и права правоохранителей, и права граждан на обеспечение правопорядка должны соблюдаться и обеспечиваться», — подчеркнул он.