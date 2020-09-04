О доказательствах Лукашенко, назвавшего отравление Навального фальсификацией, будет доложено президенту – Песков

О доказательствах Александра Лукашенко, назвавшего отравление Алексея Навального фальсификацией, будет доложено президенту РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно. Собственно, это функция любой спецслужбы. Но, еще раз повторяю, я затрудняюсь что-либо сказать по содержанию», – сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фальсификацией информацию об отравлении российского политика Алексея Навального, которую накануне предоставила немецкая сторона. Накануне на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным он отметил, что у Минска есть документальные свидетельства.