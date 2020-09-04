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12:05, 04 сентября 2020

Главный токсиколог Омской области заявил, что у Навального перед госпитализацией были проблемы с пищеварением

Главный токсиколог Омской области заявил о том, что у Алексея Навального перед тем, как он попал в больницу, были проблемы с пищеварением. По словам Александра Сабаева, пациент сидел на диете. Накануне омские медики заявили, что не согласны с утверждениями немецких коллег, согласно которым российский оппозиционный политик был отравлен веществом из группы «Новичок».

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что ответственность за отравление Алексея Навального лежит лично на Владимире Путине. По словам Явлинского, позиция властей по отравлению Навального выглядит как полный абсурд.

Следствие по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным будет открыто де-юре, если подтвердится информация о наличии в его организме отравляющих веществ, Москва рассчитывает на получение данных по этому вопросу от Берлина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем, в Праге предупредили, что отравление Алексея Навального ставит под угрозу предстоящие российско-чешские консультации. По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, нельзя оставить без внимания доклад немецких экспертов. Дипломат назвал его очень серьезным. Двусторонние консультации готовились в течение нескольких недель.



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