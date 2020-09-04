Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом осенью

При этом он считает, что город «выдержал удар» — пережил эпидемию с минимальными потерями.

«Пандемия еще не закончена. Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих», — отмечается в блоге Сергея Собянина. По его словам, возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на «удаленку». Сейчас в больницах остается около 4 тысяч пациентов с коронавирусом, каждый десятый болеет в тяжелой форме, но при этом прирост инфицированных сейчас примерно в 10 раз меньше, по сравнению с пиковыми значениями. В целом власти города прогнозируют, что по итогам эпидемии уровень заболеваемости в столице будет таким же, как и в других крупных городах Европы или США. Собянин убежден, что Москва прошла пандемию с минимально возможными потерями, и произошло это, по его словам, неслучайно – а благодаря адекватной реакции на возникшую угрозу, прочному фундаменту социальной сферы, достаточным ресурсам, поддержке и сотрудничеству москвичей.

За полгода эпидемии в Москве заболели более 260 тысяч человек, ежедневно выявляют около 600 новых случаев. Напомню, что режим повышенной готовности в городе ввели в начале марта