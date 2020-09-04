Вирусолог: Несоблюдение ограничительных мер и похолодание могут негативно повлиять на ситуацию с COVID в Москве

Несоблюдение ограничительных мер и наступление холодов может негативно повлиять на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вирусолог, профессор НИИ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Этого нельзя исключить и все еще будет зависеть от погоды. Если похолодает к концу сентября, то это тоже увеличит шансы на расширение эпидемии. В значительной мере еще влияет отношение населения к тому, что происходит, соблюдения масочного режима, дистанцирование, мытье рук, сейчас, конечно, есть определенная расслабленность», — сказал он.

Вирусолог также добавил, что введение карательных мер со стороны правительства было бы нецелесообразным.

«Может быть, мэр собирается ужесточать карантинные меры и опять применять штрафы. В какой-то мере это, конечно, может помочь, но это разваливает экономику, сильно влияет на настроение людей. Сейчас летальность не такая высокая и уровень заболеваемости тоже не такой высокий, поэтому, мне кажется, вводить сейчас какие-то строгие меры, чтобы наказывать людей, нецелесообразно», — заключил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин допустил, что с началом осени Москва может столкнуться с осложнением ситуации с пандемией.