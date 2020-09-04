В Малом театре сегодня прощаются с народным артистом России Борисом Клюевым

Церемония начнется через полчаса. В театре предупредили, что в связи с коронавирусом в здание войти можно будет только в маске. Соболезнования родным и близким артиста ранее выразили президент, министр культуры. Режиссер Юрий Доронин говорил, что Борис Клюев был замечательным артистом и прекрасным педагогом. Похороны Бориса Клюева состоятся на Троекуровском кладбище.

Сегодня же на Ваганьковском кладбище пройдут похороны заслуженной артистки России Ирины Печерниковой. Проститься с ней смогут только ее родственники. Церемония будет закрытой.