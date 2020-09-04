Карантин введен в главном учебном заведении Русской православной церкви

Коронавирус подтвердился у ректора Московской духовной академии. Утверждается, что болезнь епископа Звенигородского Феодорита протекает в легкой форме. Чтобы не подвергать риску студентов и преподавателей, ректор принял решение изолироваться в больнице. Учебный процесс продолжается в полном объеме, но в дистанционной форме.