Газета «Вельт»: Германия, Франция и Италия выступили против введения санкций в отношении Александра Лукашенко

Германия, Франция и Италия, по данным газеты «Вельт», выступили против введения санкций в отношении Александра Лукашенко. Издание ссылается на собственные дипломатические источники.

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, утверждает немецкое издание.

Берлин, Париж и Рим выступили против введения санкций поскольку, по их мнению, включение главы Белоруссии в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. По их мнению, несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми.

За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.

В середине августа стало известно, что в связи с акциями протеста в Белоруссии ЕС рассматривает список из 15-20 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию сообщества и доступ к европейской банковской системе.

Санации ЕС против Белоруссии за нарушение прав человека действовали с 2004-го года по 2016-й.