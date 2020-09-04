Басманный суд Москвы отклонил жалобу юристов ФБК на бездействие СК в связи с отравлением Алексея Навального

Он пришел к выводу, что в действиях ведомства нет нарушения уголовно-процессуального кодекса.

Жалобу на действия Следственного комитета подавал юрист ФБК Вячеслав Гимади. Он настаивал, что после подачи заявления в СК с требованием возбудить уголовное дело по статье о покушении на убийство ведомство даже не провело проверку и не отчиталось о своих действиях. На это, по словам Гимади, давалось три дня. В то же время в ходе заседания стало известно, что документ был передан в Западно-Сибирское управление СК на транспорте. В объяснениях ведомства утверждалось, что юристам ФБК об этом сообщили ещё в августе, но Гимади уверяет: увидел документ только сегодня. Кроме того, в СК настаивают, что заявление рассматривалось как частное обращение, а сроки по нему составляют 30 дней. По словам Гимади, он будет обжаловать постановление Басманного суда в Мосгорсуде. Юрист убеждён, что суд своим решением подтвердил: доследственная проверка на самом деле не проводилась, а решения по заявлению в виде возбуждения уголовного дела или же отказа в этом не было.

Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в больницу Омска 19 августа, спустя несколько дней его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». По словам врачей, политика отправили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».