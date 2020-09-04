ФСБ рапортует о задержании в разных регионах России 13 человек, которые готовили массовые убийства

Преступления могли быть совершены в учебных заведениях, зданиях силовых ведомств и просто в многолюдных местах. Как утверждают в ФСБ, преступные планы задержанных подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. В сообщении ведомства ничего не говорится о возрасте задержанных и о том, были ли они участниками каких-либо групп.