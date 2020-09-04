Московские власти не исключают локальных вспышек коронавирусной инфекции на предприятиях и в офисах, которые придется временно закрывать или переводить на удаленку. Как пишет в своем блоге мэр Сергей Собянин, из-за начала учебного года и возвращения людей с дач эпидемиологическая ситуация в столице может осложниться. Градоначальник утверждает, что в большом городе можно встретить разные модели поведения, но абсолютное большинство москвичей, по его словам, проявили выдержку и дисциплину при введенных ранее ограничениях. Собянин заключил, что есть решения, которые многим не нравятся, но их нужно принимать, особенно если речь идет о спасении жизни.

Вирусолог Анатолий Альтштейн подтвердил «Эху Москвы», что в ближайшее время может ухудшиться эпидемиологическая ситуация в столице из-за возвращения в город большого количества людей. По мнению вирусолога, введение новых штрафов нецелесообразно.