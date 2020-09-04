Всю политическую ответственность за отравление Алексея Навального несет Владимир Путин. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Всю политическую ответственность за отравление Навального несет Владимир Путин. Человек несет ответственность за то, что он создал такую систему, в которой у стен у стен Кремля убивают его личного оппонента, как это было с Немцовым. Навальный один из самых жестких критиков Путина, поэтому его здоровье и благополучие – это прямая ответственность президента, поскольку он его личный и персональный политический критик. Он должен как зеницу ока охранять и защищать своих оппонентов», — сказал он.

Политик подчеркнул, что у Алексея Навального есть множество недоброжелателей.

«Надо учитывать, что у Алексея Навального в силу того, чем он занимается, сотни врагов, если не тысячи, которые бы хотели ему отомстить. Вопрос не только в том, кто это сделал, но и в том, что это не смогли предотвратить, защитить», – заключил он.

Алексей Навальный находится в реанимации берлинской клиники «Шарите» в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом, по информации клиники, симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы продолжает снижаться.

Накануне правительство Германии заявило, что А.Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок». Это показали тесты, проведенные лабораторией Бундесвера по просьбе клиники.