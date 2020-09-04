Семье министра Дениса Мантурова, по данным газеты «Ведомости», принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow

Семье министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, по данным газеты «Ведомости», принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow на Малой Дмитровке в Москве. Издание ссылается на консультантов недвижимости, которые работали с собственниками гостиницы. Она открылась летом прошлого года. Ее рыночная стоимость составляет не менее 2-х миллиардов рублей. В Минпромторге эту информацию пока не прокомментировали.