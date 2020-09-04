Ущерб от тайфуна в Приморье, по приблизительным подсчетам властей, составит не менее 200 миллионов рублей

Без света остаются более 30 населенных пунктов, в которых проживает 11 тысяч человек. Частично или полностью разрушены крыши 130 домов. Ранее сообщалось, что в результате тайфуна погибли три человека, более 50 пострадали. Синоптики обещают очередное ухудшение погоды.