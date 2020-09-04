Собянин: Москва осенью столкнется с осложнением эпидемиологической ситуации

Мэр Сергей Собянин не исключил, что Москва осенью столкнется с осложнением эпидемиологической ситуации из-за начала учебного года и возвращения людей с дач. В своем блоге он пишет, что пандемия еще не закончена. Возможны локальные вспышки инфекции на предприятиях и в офисах, которые придется временно закрывать или переводить на удаленку. При этом Собянин подчеркнул, что Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие города.