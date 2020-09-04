Басманный суд Москвы отклонил жалобу ФБК на бездействие СК в связи с отравлением Алексея Навального

Басманный суд Москвы отклонил жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета в связи с отравлением Алексея Навального. В ходе заседания судья Евгения Николаева сообщила, что центральный аппарат СК передал заявление сторонников оппозиционного политика в сибирское управление на транспорте. Также она пришла к выводу, что не было бездействия следователя при проверке заявления ФБК.