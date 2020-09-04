В РФ впервые с 15 августа выявили больше 5 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые с 15 августа превысило 5 тыс. — было зарегистрировано 5 110 новых заболевших. Как сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, общее число заразившихся достигло 1 015 105 человек. Согласно данным штаба, суточный рост 20 дней не превышает 0,5%.

За сутки умер 121 пациент с COVID-19, за все время — 17 649. В частности, в Санкт-Петербурге за сутки умерли 20 человек, в

Москве — 10.