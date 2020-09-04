Газета «Вельт»: Германия, Франция и Италия выступили против введения санкций в отношении Александра Лукашенко

Германия, Франция и Италия выступили против введения санкций в отношении Александра Лукашенко, — утверждает немецкая газета «Вельт». По данным ее дипломатических источников, в Берлине, Париже и Риме считают, что ограничительные меры приведут к полному прекращению диалога с Минском. На санкциях против Лукашенко при этом настаивают Польша и страны Балтии. Латвия, Литва и Эстония в конце августа уже запретили въезд белорусскому президенту и еще 29-ти чиновникам.