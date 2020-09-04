Американских спортсменов могут отстранить от Олимпиады, если США откажутся финансировать ВАДА

Американских спортсменов могут отстранить от Олимпиады, если США откажутся финансировать Всемирное антидопинговое агентство. Об этом сообщил глава ВАДА Витольд Банька.

Отказ США финансировать WADA может привести к серьезным последствиям для американских спортсменов, заявил руководитель Всемирного антидопингового агентства. По словам Витольда Баньки, правительства нескольких стран попросили WADA предусмотреть санкции для государств, которые откажутся от взносов. Реализация предложений этих стран приведет к отстранению спортсменов США от Олимпиады при отказе Вашингтона от финансирования –предупредил глава агентства.

В Америке такую угрозу считают незаконной. Как отметил президент Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт, WADA нужно создать сильную организацию, а «не атаковать своих ключевых партнеров». Напомним, что Вашингтон ежегодно направляет в агентство более $2,5 млн — это самый большой взнос среди всех государств.

Ранее Департамент Белого дома по контролю за национальной политикой в области борьбы с наркотиками рекомендовал Конгрессу США прекратить финансирование WADA, чтобы добиться от агентства реформ, направленных на повышение «прозрачности» и «независимости».