Бывший кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская сегодня выступит на заседании Совбеза ООН

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сегодня выступит на Совете Безопасности ООН. Выступление состоится по приглашению Эстонии, а его Соорганизаторами являются США, Великобритания, Канада и другие страны. На заседании, которое будет проходить по видеосвязи и председательствовать на котором будет министр иностранных дел Эстонии, будет обсуждаться состояние прав человека в Беларуси на фоне мирных протестов и ответных действий правительства Александра Лукашенко. Тысячи людей остаются под арестом и сотни числятся пропавшими без вести. На выходных белорусские спецслужбы выслали некоторых иностранных журналистов, а другим аннулировали аккредитации. Помимо Светланы Тихановской, с докладами выступят Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин; заместитель председателя Правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович; и юридический эксперт Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сяхович.

На следующей неделе Светлана Тихановская выступит в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Выступая на прошлой неделе в Европарламенте, лидер белорусской оппозиции заявила, что запугивание со стороны правительства не остановит протестующих.