В Приморье во многих районах введен режим чрезвычайной ситуации

Из-за прошедшего тайфуна три человека погибли, более 50 пострадали. По словам губернатора Олега Кожемяко, экстренные службы пытаются восстановить подачу электричества и при этом готовятся ко второй волне стихии. Новый тайфун, по словам губернатора, будет непродолжительным.