В Приморье во многих районах введен режим чрезвычайной ситуации

Из-за прошедшего тайфуна три человека погибли, более 50 пострадали. По словам губернатора Олега Кожемяко, экстренные службы пытаются восстановить подачу электричества и при этом готовятся ко второй волне стихии. Новый тайфун, по словам губернатора, будет непродолжительным.
Самое обсуждаемое
Новая политическая нация Наше народонаселение по базовым принципам и мотивациям своего социального существования и поведения расколото настолько глубоко, что можно говорить о том, что разные, иногда несовместимые друг с другом категории этого населения, находясь вроде бы на одном и том же пространстве, живут в совершенно разных, хотя и одноименных, странах…
Отравленный чай или контактный яд? Немецкий химик о параллелях досье Скрипаля и Навального Если был применен контактный яд, можно найти на участке на верхнем слое кожи остатки продуктов распада. Даже если в больнице Омска Навального хорошо вымыли, есть шанс, что в мазках могут быть найдены следы субстанции…