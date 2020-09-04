СК РФ передал в Сибирь разбирательство ситуации с Навальным

Центральный аппарат СК РФ поручил сибирскому управлению на транспорте проверить заявление его сторонников о том, что на оппозиционера якобы покушались.



«Из СК РФ поступило информационное письмо — обращение передано для проверки в нижестоящее управление в Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте», — сообщила в пятницу судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева.



Разбирательство в суде началось после того, как юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гюмади подал в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. Следователь, однако, не стал уведомлять его о результатах проверки, и он обратился в суд.