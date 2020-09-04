Дональд Трамп сообщил о том, что выключает телевизор, когда слышит в новостях слово «Россия»

Выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании, глава Белого дома раскритиковал представителей Демократической партии. Они, по его словам, постоянно говорят о России. Трамп назвал оппонентов настоящими маньяками и подчеркнул, что считает правильным ладить с другими странами, в том числе с Россией.