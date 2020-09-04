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09:34, 04 сентября 2020

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Как пишут «Ведомости», речь идет о компании «Энергоэлемент». Ей дали кредит под залог двух патентов на изобретения. Сумма займа более 4 миллионов рублей.



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